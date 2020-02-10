صقيع الشمال يجرد خضرة الأشجار ويجمد مياه الصنابير

سجلت محافظة طريف شمال المملكة درجات حرارة أقل من المسجلة في 6 عواصم أوروبية، إذ بلغت درجة الحرارة بطريف فجر أمس 5 درجات مئوية تحت الصفر، في حين سجلت تبوك الصفر المئوي وحائل 1 تحت الصفر، وعرعر والقريات 2 تحت الصفر، وفقا لبيان موقع هيئة الأرصاد الجوية.

توقف المياه

ساد طقس شديد البرودة مناطق الشمال لليوم الرابع على التوالي بعد أن تأثرت بجبهة هوائية باردة قادمة من سيبيريا أسهمت في انخفاض ملموس في درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، واستفاق الأهالي بطريف والقريات مع شروق الشمس الجزئي، بعد غياب يومين على برودة قارسة، تجمدت معها المياه في بعض المنازل عند خروجها من الصنابير حتى ساعات الصباح الأولى، وهو ما جعل الكثيرين يقومون بشراء المياه من المحلات التجارية.

طريف تتجمد

رصدت «دوت الخليج» في جولتها بطريف أمس، تكون «الحليت» وهو ثلج لين وناعم تكون من شدة البرودة من المياه الخارجة للشوارع هناك في ساعات الصباح الأولى، فيما تحولت ألوان الأشجار في البراري خارج طريف إلى لون شاحب بسبب الموجة الباردة، وهو ما أقلق أهالي البادية هناك من تأخر أو تعثر موسم الربيع هذا العام، بعد أن حول البرد الأرض إلى جرداء.

جمع الصلوات

اضطر بعض خطباء المساجد في طريف والقريات إلى جمع صلاتي المغرب مع العشاء، والظهر مع العصر نظرا لبرودة الجو، واستنادا لفتوى شرعية سابقة تجيز جمع الصلاة في حالة البرد الشديد.

غياب

حرمت الموجة الباردة عددا كبيرا من المواطنين في مدن الشمال من التنزه في البر بالمخيمات التي نصبوها مؤخرا في براري المحافظة وذلك خوفا من أمراض البرد، في وقت تجمدت فيه الحركة المرورية وأغلقت المحلات التجارية والأسواق هربا من البرد القارس هناك، بعد أن فاجأتهم موجة البرد بشكل غير متوقع.

انتعاش

انتعشـت خلال الأيام الماضية محلات بيع الملابس الشتوية وأدوات التدفئـة، وخفت حركة السير في الشوارع بشكل لافت للانتباه في مدن الشمال، وذلك جراء الموجة الباردة، فيما لجأ الكثير من الأهالي إلى العودة إلى ارتداء «الفروة» مجددا للاحتماء من البرد القارس، فيما رفع الأهالي بطريف والقريات استعداداتهم للبرد خاصة في ذروته أمس وأول من أمس، حيث ازدحمت محطات الوقود بهم لتعبئة الكيروسين، مع ارتفاع الطلب عليه كونه وسيلة التدفئة الأكثر انتشارا في الشمال.

استمرار الانخفاض

قالت هيئة الأرصاد الجوية على موقعها أمس، إن المملكة تشهد سماء غائمة جزئيا إلى غائمة ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك والأطراف الشمالية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على تلك المناطق. كما تكون السماء غائمة جزئياً والسحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات.

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درجات الحرارة في بعض مدن الشمال

طريف: - 05

تبوك: صفر

حائل: - 01

عرعر والقريات: - 02

درجات الحرارة في بعض المدن الأوروبية

برلين: 08

جنيف: 11

باريس: 11

موسكو: - 02

لندن: 08