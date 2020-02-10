عاجل-هبوط طائرة رش اضطراريا غرب النماص

وتفيد المعلومات الأولية سلامة قائد الطائرة، وهو الوحيد على متنها عند سقوطها، وفور تلقي البلاغ وجه أمير منطقة عسير تركي بن طلال، بتكوين غرفتي عمليات من خلال العمليات المشتركة بالإمارة؛ بقيادة مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة، إحداها في محافظة النماص، والثانية في محافظة المجاردة، وتم تكليف 3 فرق من النماص والمجاردة -مركز خاط-، مشياً على الأقدام نظراً لوعورة المكان وجاري الوصول للموقع من قبل فرق الإنقاذ والإسعاف، وتشارك في مهام البحث فرق من الدفاع المدني والشرطة والهلال الأحمر والزراعة والصحة وفريق ساعد، وقد سبق ذلك إجراء مسح لكامل منطقة الحادث من قبل طيران القوات الجوية. وأوضح المتحدث الرسمي، أنه سيتم إصدار بيان آخر لأي مستجدات حول الحادثة.
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