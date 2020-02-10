حرم أمير القصيم تشهد ملتقى الطريق إلى العصامية والتميز



شهدت الأميرة عبير بنت سلمان المنديل حرم أمير منطقة القصيم رئيسة اللجنة التنموية النسائية، ملتقى الطريق للتميز والعصامية في مشاريع الأسر المنتجة، والمقامة بتنظيم البلدية الفرعية النسائية التابعة لأمانة القصيم بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، بحضور حرم وكيل إمارة المنطقة منيرة بنت عبدالرحمن الطريقي، ورئيسة البلدية الفرعية النسائية أميرة الصريخ، وعدد من منسوبات القطاعات الحكومية والأسر. انطلقت محاور الحلقة الإثرائية بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والأهلية بالمنطقة، حيث أشارت أمينة مجلس فتيات المنطقة منال المهنا عن الدور الكبير للفتيات بالمنطقة في المساهمة في بناء دوت الخليج بدعم طموحات المرأة العصامية والراغبة في بداية صناعة مشروع نجاحها، تلا ذلك أوضحت منيرة الرقيبة من بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة، الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها القطاع الحكومي لدعم الأسر ومشاركته الفعالة عن طريق التدريب والتطوير والمتابعة والدعم المالي والمعنوي بما يتماشى مع رؤية المملكة لتعزيز الاستدامة في تنمية المشاريع التابعة للمرأة، وأشارت المدير التنفيذي لجمعية كنوز غادة الربعي على أن الصناعات المتوسطة والصغرى والأسرية هي من الأساسيات المميزة في عملية رؤية المملكة، مبينه بأن الجمعية تسعى إلى وضع العديد من الخطط والإستراتيجيات لتطوير بناء منظومة الأسر ودعمها وتعزيز دور العصاميات والرفع من مستوى الأداء للأسر المنتجة وصناعة وبناء المشاريع المستدامة لهم، بعد ذلك أوضحت الأمين العام لجمعية حرفة مريم القميع عن الدور الريادي للجمعيات في تعزيز ما تتميز به المرأة من مهارة وصناعة وحرفة والتي تسعى الجمعية من خلالها إلى صقلها وتطويرها وإعداد حرفية قادرة على إدارة مشروعها بمرونة عالية، وأشارت سهام القفاري من لجنة سيدات الأعمال في غرفة القصيم عن أهمية دعم العصاميات والتي تعتبر إحدى لبنات تمكين المرأة السعودية وفتح مجالات أوسع لها، ابتداء من أقل التكاليف وأبسط الأفكار وانطلاقا نحو عالم الأعمال للسيدات. عقب ذلك قدمت مدير إدارة الرخص بالبلدية النسائية الفرعية بمدينة بريدة نهى الضيف الله «رحلة مستفيد» عرضت خلالها شرحا عن قسم الرخص وكيفية استخراجها بشكل تقني حديث تقدمة أمانة المنطقة، تلا ذلك قدم عرض مرئي عن إنجازات البلدية النسائية بمدينة بريدة، بعد ذلك ثمنت رئيسة البلدية النسائية الفرعية أميرة الصريخ رعاية الأميرة عبير المنديل لملتقى الطريق إلى العصامية والتميز. وأشادت الأميرة عبير المنديل بما احتواه الملتقى من تجارب ملهمة وعصامية وريادية من سيدات المنطقة، منوهة بما تبذله القيادة لدعم وتعزيز المرأة وتمكينها وفي مختلف المجالات، مؤكدة على أن هذه التظاهرة عكست العديد من التجارب لما تمتلكه المنطقة من رياديات وقياديات وقصص نجاح متعددة.

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