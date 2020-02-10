السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية : الإصابات بفيروس كورونا تتجاوز 40 ألف شخص



جنيف 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا التاجي الجديد بلغت في الصين 40235 حالة، و908 حالات وفاة، إضافة إلى 319 حالة إصابة خارج الصين متوزعة على 42 دولة، وحالة وفاة واحدة, وأن نسبة الوفيات إلى عدد الإصابات تبلغ 2%.

وأوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي عقد في جنيف أن المنتدى العالمي للبحث والابتكار الذي يبدأ أعماله غداً سيجيب على عدد من الأسئلة ويرسم طريقاً للمضي قدماً في مواجهة الفيروس.

وأفاد غبريسوس أن فريقاً من خبراء المنظمة وصلوا إلى الصين بقيادة الدكتور بروس إيلوارد، كبداية لتشكيل فريق دولي أكبر من الخبراء، وسوف يعملون مع الخبراء الصينيين ، مضيفاً أن الأيام القليلة الماضية شهدت انتقال الفيروس إلى أشخاص لم يسافروا إلى الصين، منها الحالات في فرنسا والمملكة المتحدة، مشيراً إلى أن هذا التطور قد يمثل أول شرارة لحريق أكبر، داعياً دول العالم إلى الاستفادة من الوقت لاحتواء الفيروس .

وبين أن منظمة الصحة العالمية تعمل على تزويد المختبرات بالقدرات اللازمة للتشخيص السريع لمعرفة مدى انتشار الفيروس، موضحاً أنه يوجد حالياً 168 مختبراً حول العالم يمكنه تشخيص كورونا، وقد أرسلت المنظمة اختبارات تشخيص إلى مصر وتونس والمغرب وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية والجابون وغانا وكوت ديفوار وإيران وكينيا ونيجيريا وأوغندا وزامبيا.

ويتم حالياً تجميع شحنة أخرى من 150 ألف اختبار في برلين، ستتوجه لأكثر من 80 مختبراً حول العالم .

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21:53ت م

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