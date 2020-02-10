السعودية اليوم / الشيخ السديس يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته رئيساً عاماً لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي



مكة المكرمة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

رفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأوضح معاليه أن الرئاسة تحظى باهتمام بالغ من قبل ولاة الأمر - حفظهم الله -، مؤكداً أن هذا الاهتمام أعانها على تأدية واجبها بكل يسر واقتدار، وفق توجيهات سديدة ومتابعة دقيقة من قبل القيادة الرشيدة - أيدها الله - حيث تحرص كل الحرص على التوجيه والمتابعة التي تبث فيه وفي موظفي الرئاسة العامة روح العطاء والجد والاجتهاد، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وفق ما تتطلع إليه القيادة، خاصة في ظل توفير جميع الخدمات والاحتياجات التي تعين الرئاسة ومنسوبيها على أداء مهامهم على أكمل وجه.

وقال الشيخ السديس إن خير شاهد على ما يقدم من جهود وعطاء هو ما يشهده الحرمان الشريفان خلال السنوات الماضية من عمليات توسعات تاريخية, وتشييد وتنظيم إداري وعلمي وتوجيهي وأمني، وإدارة حشود، وتوظيف التقنية خير توظيف, حيث تقوم على هذه الخدمات المميزة العديد من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية، فهذا الاهتمام العظيم والمشاريع العملاقة إنما هي مسيرة بدأها مؤسس هذه البلاد الغالية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه – وأكملها من بعده أبناؤه البررة ملوك هذه البلاد - رحمهم الله - وصولاً إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله -.

وسأل معاليه الله عزوجل أن يمده بالعون والتوفيق في كل ما يخدم الدين والوطن الغالي وتحقيق توجيهات وتطلعات القيادة الكريمة.

// انتهى //

21:48ت م

0300



مكة المكرمة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسرفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته رئيساً عاماً لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير لمدة أربعة أعوام.وأوضح معاليه أن الرئاسة تحظى باهتمام بالغ من قبل ولاة الأمر - حفظهم الله -، مؤكداً أن هذا الاهتمام أعانها على تأدية واجبها بكل يسر واقتدار، وفق توجيهات سديدة ومتابعة دقيقة من قبل القيادة الرشيدة - أيدها الله - حيث تحرص كل الحرص على التوجيه والمتابعة التي تبث فيه وفي موظفي الرئاسة العامة روح العطاء والجد والاجتهاد، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وفق ما تتطلع إليه القيادة، خاصة في ظل توفير جميع الخدمات والاحتياجات التي تعين الرئاسة ومنسوبيها على أداء مهامهم على أكمل وجه.وقال الشيخ السديس إن خير شاهد على ما يقدم من جهود وعطاء هو ما يشهده الحرمان الشريفان خلال السنوات الماضية من عمليات توسعات تاريخية, وتشييد وتنظيم إداري وعلمي وتوجيهي وأمني، وإدارة حشود، وتوظيف التقنية خير توظيف, حيث تقوم على هذه الخدمات المميزة العديد من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية، فهذا الاهتمام العظيم والمشاريع العملاقة إنما هي مسيرة بدأها مؤسس هذه البلاد الغالية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه – وأكملها من بعده أبناؤه البررة ملوك هذه البلاد - رحمهم الله - وصولاً إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله -.وسأل معاليه الله عزوجل أن يمده بالعون والتوفيق في كل ما يخدم الدين والوطن الغالي وتحقيق توجيهات وتطلعات القيادة الكريمة.// انتهى //21:48ت م0300

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشيخ السديس يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته رئيساً عاماً لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.