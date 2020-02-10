

تونس 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

أحبط الحرس البحري التونسي قبالة سواحل مدينة المنستير شرق تونس، عملية هجرة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية تورط فيها 21 مهاجرًا تونسيًا.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم بأنه أحيل الموقفون إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، ومن بينهم مطلوبون لدى العدالة.

// انتهى //

20:41ت م

0282





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الحرس البحري التونسي يوقف 21 مهاجرًا غير شرعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.