السعودية اليوم / الاتحاد الإفريقي يؤكد خلو القارة الإفريقية من فيروس كورونا



أديس أبابا 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

أكدت مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي أميرة الفضيل خلو القارة الأفريقية من أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن.

وأضافت الفضيل في مؤتمر صحفي على هامش قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حالياً أن الحالات الموجودة في إفريقيا هي حالات اشتباه فقط ولا يوجد حالات مؤكدة إلى حد اللحظة.

وأشارت إلى أن الاتحاد الإفريقي يعطي أولوية للدول المعرضة أكثر للإصابة وهي 15 دولة لديها خطوط طيران مباشرة مع الصين، مؤكّدة على أن الاتحاد اتخذ كل الإجراءات اللازمة للتوقي من هذا الفيروس.

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20:41ت م

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