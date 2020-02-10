السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يعلق الدراسة في مدارس محافظة طريف ومركز حزم الجلاميد غداً



عرعر 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

وجه مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان بتعليق الدراسة غداً في جميع مدراس محافظة طريف ومركز حزم الجلاميد نظراً لموجة البرد الشديدة وتغير الحالة المناخية .

وأشار المتحدث الرسمي لتعليم الحدود الشمالية خالد المضياني أن قرار التعليق يأتي ‏انطلاقًا من حرص إدارة التعليم على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس في محافظة طريف ومركز حزم الجلاميد وبناء على رأي اللجنة المختصة ، مؤكداً على أولياء الأمور في بقية المحافظات والقطاعات بمتابعة تطورات الحالة المناخية ومراعاة الحالة الصحية لأبنائهم الذين يعانون من مشاكل صحية .

// انتهى //

20:41ت م

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