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أيام رياضية وطنية للفتيات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أمس الأول فعاليات الأيام الرياضية الوطنية للفتيات التي تستمر 5 أيام في النادي الرياضي والترفيهي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمشاركة 1500 طالبة لكل يوم، ويعد هذا البرنامج شراكة بين وزارة التعليم والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، ويتم تنفيذه في جميع مناطق المملكة.

وأكدت مديرة إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة التعليم لمياء العيسى أن هذه الفعالية تهدف لنشر الثقافة الرياضية للطالبات وكذلك ممارسة الرياضة باللعب، وأن تكون نمطا للحياة لدى الطالبة.