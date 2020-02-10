بدء دورة حكام الريشة الطائرة للسيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
انطلقت في صالة الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة أمس النسخة الثانية من برنامج دورة حكام الريشة الطائرة «مستجدين» للسيدات، بتنظيم من اتحاد اللعبة بالتعاون مع معهد إعداد القادة وتستمر 5 أيام.
وتناولت الدورة التي حاضر فيها مدرب المنتخب السعودي للريشة الطائرة عمار عوض، والحكم الوطني محمد باسودان، البرنامج الحديث عن مدخل للريشة الطائرة والقانون الدولي للريشة، وطريقة تخطيط الملاعب القانونية والتجهيزات الخاصة بالملاعب، وشرح أنظمة وقوانين مباريات الفردي والزوجي.
وأوضح مدرب المنتخب السعودي عمار عوض أن الدورة تضمنت توضيح الممارسات بخلفية جيدة عن اللعبة فيما يتعلق بالأدوات والقوانين وتخطيط الملعب، نظرا لتمتعها بشعبية جيدة بين الممارسين في المملكة، وكون المتدربات متخصصات في مجال التربية البدنية.
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