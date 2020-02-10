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وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى لمشروع واحة بريدة الخضراء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ بريدة

قال أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل لدى تدشينه مشروع الواحة الخضراء في مدينة بريدة أمس إن للاستثمار دورا كبيرا في هذه الواحة، ووضع حجر الأساس للمرحلة الأولى للمشروع الذي تنفذه وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع أمانة المنطقة.

وأكد أمير المنطقة أن هذا المشروع هو ثمرة تعاون بين جهات عدة تعمل كفريق واحد، وأضاف «نحن أمام أحد مستهدفات الرؤية 2030 التي تسير عليها هذه البلاد المباركة بتوجيهات قيادتنا الرشيدة»، مشيرا إلى أن أحد مستهدفات الرؤية هو المحافظة على البيئة في المنطقة من خلال هذه الواحة، التي ستتلوها غابة عنيزة، ثم واحة المذنب.

وأوضح أن الشبكات المائية للري في واحة بريدة يقدر طولها بـ 40 كلم، وفيه مكونات عدة، سياحية وزراعية، للاستفادة من المياه المهدرة والمعالجة لزراعة هذه الواحة، مضيفا أن هذا هو أحد المشاريع الكبيرة والعملاقة، واعدا بأن هناك الكثير في المستقبل بإذن الله، لما يعود بالنفع على البيئة والترفيه والمواطنين.

وأفاد بأن إقامة ملتقى للاستثمار في المنطقة أصبحت ضرورة عاجلة لطرح مثل هذه المشاريع أمام المستثمرين «ليس من أبناء هذه المنطقة فحسب، وإنما على مستوى الوطن العربي»، متمنيا من أمين عام لجنة تنمية الاستثمار بالقصيم، الدكتور يوسف العريني، أن يسعى من الآن إلى إقامة هذا الملتقى الذي سيكون نافعا من خلال الفرص الاستثمارية، «حيث أصبح أولوية لنا في المنطقة»، وأن تكون هذه الواحة إضافة كبيرة لهذا الوطن، وتوفير عدد من الفرص الاستثمارية فيها وآلاف الفرص الوظيفية.

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من جهته أوضح المدير العام لخدمات المياه بالقصيم، المهندس عبدالمحسن الفريحي، أهمية مشروع واحة بريدة ومشاريع المياه العملاقة التي تعمل عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة للنهضة وتطوير عملية الإصحاح البيئي، والعمل على كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن، مؤكدا ما تحظى به من اهتمام من قبل أمير القصيم، ودعم من وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

مشروع الواحة الخضراء:

التكلفة 77 مليون ريال

المساحة 28 مليون م2

زراعة 200 ألف شجرة