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التحقيق في تكرار تسرب مياه نفق أندلس جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب _ جدة

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بمعالجة تسرب المياه في نفق الأندلس بجدة، في أسرع وقت ممكن، مع استمرار وجود فرق الصيانة والمتابعة في الموقع على مدار الساعة، لحين انتهاء المشكلة.

كما وجه بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تكرار هذا التسرب الذي ينتج عنه تكدس المركبات وتعطل الحركة المرورية، على أن تتم محاسبة المقصرين، والرفع له عاجلا بالنتائج.

إلى ذلك، باشر أمين أمانة محافظة جدة صالح التركي الحالة ووجه بسرعة المعالجة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها، وبينت أمانة جدة أن تجمعات المياه نتجت من ارتفاع منسوب المياه داخل خزان التجميع في نفق السلام وليس نفق الأندلس، وهذه المياه ناتجة من أعمال التجفيف في مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار الجاري تنفيذه في الموقع، والتي يتم ضخها على شبكة النفق، وحصل التجمع نتيجة لعطل في نظام التشغيل الأوتوماتيكي لمضخات المياه في النفق إلى البحر، وتمت معالجة الأسباب وتكليف فريق صيانة بالتواجد على مدار الساعة لحين الانتهاء من أعمال التنفيذ بالموقع.