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الرياض عاصمة للمرأة العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض أعلنت لجنة المرأة العربية إطلاق الرياض عاصمة للمرأة العربية 2020 تحت شعار «المرأة وطن وطموح»، وذلك خلال اجتماع الدورة الـ39 للجنة المرأة العربية التي عقدت أمس بالرياض تحت مظلة جامعة الدول العربية، بحضور الوزراء ورؤساء وفود الدول العربية والآليات الوطنية المعنية بالمرأة والوفود من المنظمات العربية والدولية. وأوضحت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري أن إعلان الرياض عاصمة للمرأة العربية يأتي لدور ومكانة المملكة الذي تقوم به على المستويات كافة، ودعمها المستمر للمرأة ودورها، حيث تشارك المملكة المجتمع الدولي في أهم القضايا التي تؤثر في مشاركة المرأة العربية في التنمية وتسهم في إيصال صوتها. أبرز الموضوعات أجندة التنمية المستدامة 2030

تمكين المرأة في المنطقة العربية

تطوير آليات التعاون مع المنظمات الدولية المعنية



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