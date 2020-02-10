، "التجارة" تبدأ تنفيذ مقترحات المواطنين المتفاعلين مع تغريدة القصبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت وزارة "التجارة والاستثمار" تنفيذ مقترحات المواطنين المتفاعلين مع دعوة معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، عبر حسابه في "تويتر" لتقديم أفكار ورؤى، تسهم في تطوير أداء الوزارة، وتحسين خدماتها، وذلك بعد تسجيل أكثر من 12 ألف مشاركة وتفاعل.

وشملت خطة العمل التنفيذية للوزارة تسعة محاور، شكَّل قطاع الأعمال النسبة الأكبر منها بـ60 %، يليه مكافحة التستر التجاري بـ19 %، ثم مقترحات عامة بـ5 %، وقطاع المستهلك كذلك بنسبة 5 %. بعد ذلك قطاع الاستثمار بـ4 %، والغرف التجارية 3 %، وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2 %، ورفع كفاءة المهندسين بنسبة 1 %، وخدمات العملاء كذلك بنسبة 1 %.

وغرد معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، قائلاً: "شركاء التطوير، أنهينا تحليل مقترحاتكم في منظومة التجارة والاستثمار، وبدأنا تنفيذها لتحسين البيئة التجارية، وحماية مصالح المستفيدين، وسوف تتم مشاركتها معكم بإذن الله".

وكان معالي الدكتور القصبي قد أشعل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل أن يعلن عام 2019 انقضاءه بساعات، وذلك بتغريدة قال فيها: "لو كنتَ وزيرًا للتجارة والاستثمار أو وزيرًا للشؤون البلدية والقروية، ما هي القرارات التي ستتخذها في عام 2020؟".

ولاقت التغريدة التي أطلق من خلالها ورشة عمل ضخمة لنقاش تجاري واستثماري وتنموي كبير على "تويتر" تفاعلاً غير مسبوق في هذا المجال بتجاوز 12 ألف رد، مارس خلالها المتابعون دورهم وكأنهم وزراء في وزارة التجارة والاستثمار، ورسموا خارطة طريق، شملت العديد من الأفكار والاقتراحات التي يودون إطلاقها خلال عام 2020.

وبعد تقديم تلك الأفكار والمقترحات قدَّم معاليه الشكر لعموم المهتمين قائلاً: "شكرًا من القلب على هذا التفاعل الذي كان بمنزلة ورشة عمل رقمية كبرى، أنتجت أكثر من 12 ألف مشاركة، وسنقوم بتحليل الاقتراحات، وترتيب أولوياتها، وتحويلها فورًا لخطة عمل تنفيذية على مستوى الوزارتين، وسوف تتم مشاركتها معكم لرفع مستوى جودة خدماتنا؛ فلكم جزيل الشكر لأنكم المطور الأول لأعمالنا".وزارة التجارة والاستثمار وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي