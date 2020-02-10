محمد بن مسعود - الدمام - كشفتها ‏مصادر دبلوماسية كشفت ‏مصادر دبلوماسية، بأن السلطة الفلسطينية تنوي التراجع عن طلب التصويت في الأمم المتحدة على قرار حول خطة ترامب للسلام.

جاء ذلك في نبأ عاجل ذكرته "سكاي نيوز" قبل قليل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد كشف مؤحرًا عن خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقال إن الخطة تهدف لحل النزاع الذي دام لسنوات بخطوات عملية. السلطة الفلسطينية خطة ترامب للسلام السلطة الفلسطينية تتراجع عن طلب التصويت بالأمم المتحدة على خطة ترامب صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-10 كشفت ‏مصادر دبلوماسية، بأن السلطة الفلسطينية تنوي التراجع عن طلب التصويت في الأمم المتحدة على قرار حول خطة ترامب للسلام.

جاء ذلك في نبأ عاجل ذكرته "سكاي نيوز" قبل قليل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد كشف مؤحرًا عن خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقال إن الخطة تهدف لحل النزاع الذي دام لسنوات بخطوات عملية. Advertisements 10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441 08:17 PM كشفتها ‏مصادر دبلوماسية كشفتها ‏مصادر دبلوماسية كشفت ‏مصادر دبلوماسية، بأن السلطة الفلسطينية تنوي التراجع عن طلب التصويت في الأمم المتحدة على قرار حول خطة ترامب للسلام.

جاء ذلك في نبأ عاجل ذكرته "سكاي نيوز" قبل قليل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد كشف مؤحرًا عن خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقال إن الخطة تهدف لحل النزاع الذي دام لسنوات بخطوات عملية. ، السلطة الفلسطينية تتراجع عن طلب التصويت بالأمم المتحدة على خطة ترامب ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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