، الجيش اليمني يقضي على 13 متمرداً حوثياً في مواجهات بتعز ،

محمد بن مسعود - الدمام - المليشيا خلفت أسلحتها ولاذت بالفرار

قُتل 13 متمرداً من مليشيا الحوثي الإرهابية، وأصيب العشرات منهم بجروح مختلفة، اليوم الاثنين، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في الجبهات الشرقية والغربية لمدينة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن الناطق العسكري لمحور تعز العقيد عبدالباسط البحر، أن قوات الجيش الوطني صدت هجوماً لمليشيا الحوثي في مواقع لوزم والكريفات بالجبهة الشرقية، وهجوم آخر على مواقع الجيش الوطني في حذران والصياحي غرب المدينة.

بين "البحر" أن المليشيا الحوثية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والآليات العسكرية.

وأضاف أن الجيش الوطني حصل على عتاد وأسلحة خلفتها المليشيا قبل أن تلوذا بالفرار.الجيش اليمني مليشيا الحوثي