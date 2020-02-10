السعودية | “الهلال الأحمر” : أكثر من 370 ألف ساعة تطوعية بذلها فريق التطوع في خدمة المجتمع بجميع مناطق المملكة

المناطق-الرياض

كشفت الإحصائية السنوية التي تعدها هيئة الهلال الأحمر السعودي بشكل سنوي , أن عدد الفعاليات والمشاركات التي شارك بها فريق التطوع بالهيئة خلال عام 2019م قد بلغ (1811) مشاركة ما بين المشاركة في مناسبات عالمية ووطنية ومجتمعية توعوية وإسعافية , نفذها (4894) متطوعا ومتطوعة في مختلف مناطق المملكة بعدد ساعات تطوعية بلغت أكثر من ( 375) ألف ساعة.

وبينت الإحصائية أن عدد المتطوعين الذين شاركوا في مواسم العمرة والحج خلال العام 2019م بلغ ( 967) متطوعا ومتطوعة، وكانت منطقة مكة المكرمة هي المنطقة الأكثر مشاركة في عدد الفعاليات حيث بلغ إجمالي الفعاليات التي شاركت بها 228 فعالية نفذها 5771 متطوعا ومتطوعة , تليها منطقة المدينة المنورة بـ 221 فعالية نفذها 6661 متطوعا ومتطوعة ومنطقة عسير 122 فعالية ومنطقة نجران بـ105 فعاليات نفذها 887 متطوعا ومتطوعة و منطقة الرياض 89 فعالية نفذها 1112 متطوع ومتطوعة ومنطقة الحدود الشمالية 85 فعالية نفذها 819 متطوعا ومتطوعة ومنطقة القصيم 65 فعالية نفذها 578 متطوعا ومتطوعة .

بينما بلغ عدد المشاركات في منطقة حائل 56 فعالية نفذها 1046 متطوعا ومتطوعة والمنطقة الشرقية 55 فعالية نفذها 1221 متطوعا ومتطوعة ومنطقة جازان 54 فعالية نفذها 1762متطوعا ومتطوعة ومنطقة تبوك 51 فعالية نفذها 454 متطوعا ومتطوعة ومنطقة الباحة 33 فعالية نفذها 1731 متطوعا ومتطوعة ومنطقة الجوف 31 فعالية نفذها 273 متطوعا ومتطوعة.

وتعمل الفرق التطوعية التابعة للهلال الأحمر السعودي تحت مظلة برنامج التطوع الجديد وفق منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة، أبرزها تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج ومواسم العمرة، وبرنامج الجمعة والمشاركة في جميع المهرجانات الوطنية والفعاليات الترفيهية والسياحية والاجتماعية والثقافية والأنشطة الرياضية، وكذلك المشاركة في الأيام العالمية ذات العلاقة.