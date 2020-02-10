تثقيف 60 مستفيدة في مركز تنمية الأفلاج

2020-02-10

متابعات الخليج 365 - الأفلاج

نظّم القسم النسوي بمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج برنامجًا توعويًّا عن ظاهرة التنمر، يهدف إلى الحد من انتشار التنمر وتناميه بين الطالبات في مدارس التعليم العام.

وقدمت البرنامج مزن الردعان، بحضور ما يقارب 60 طالبة، وتحدثت فيه عن مفهوم التنمر، وأنه من الظواهر السلبية التي بدأت في الانتشار مؤخرًا، وقدمت للطالبات العديد من النصائح التي تسهم في مواجهة أو تعديل هذا السلوك بالطرق التربوية والعلاجية ليصبحن أكثر ثباتًا وقوة أمام المتنمرين.

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كما قدمت مساعد مدير تنمية الأفلاج، البندري الخثران، شكرها وتقديرها لمقدمة البرنامج، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة برامج وأنشطة يقدمها المركز بالشراكة المجتمعية بين المدارس والأسر وقطاعات أخرى لمعالجة الظواهر السلبية في المجتمع.

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