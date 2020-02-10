- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم توضيح من متحدثة التعليم بشأن تعليق الدراسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الوزارة أعطت مديري التعليم صلاحيات في هذا الشأن
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري: إن الوزارة أعطت مديري التعليم صلاحيات تأخير اليوم الدراسي أو تعليق الدراسة في بعض مناطق المملكة؛ بسبب موجة البرد.
وشددت الشهري، خلال تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الاثنين، على أن التعليق يشمل الطلاب والمعلمين وجميع منسوبي المدارس.
وفي وقت سابق اليوم، وجه مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية، عثمان العثمان، بتعليق الدراسة غدًا الثلاثاء 17/ 6/ 1441 في مدارس محافظة طريف ومدارس حزم الجلاميد.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من متحدثة التعليم بشأن تعليق الدراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.