توضيح من متحدثة التعليم بشأن تعليق الدراسة

2020-02-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري: إن الوزارة أعطت مديري التعليم صلاحيات تأخير اليوم الدراسي أو تعليق الدراسة في بعض مناطق المملكة؛ بسبب موجة البرد.

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وشددت الشهري، خلال تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الاثنين، على أن التعليق يشمل الطلاب والمعلمين وجميع منسوبي المدارس.

وفي وقت سابق اليوم، وجه مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية، عثمان العثمان، بتعليق الدراسة غدًا الثلاثاء 17/ 6/ 1441 في مدارس محافظة طريف ومدارس حزم الجلاميد.

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