شكرا لقرائتكم خبر

حميديتش يبدي تفاؤله بعودة كومان وهيرنانديز للبايرن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ ميونخ

أعرب المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني، حسن صالح حميديتش عن تفاؤله حيال المستقبل بعد عودة لاعبي الفريق لوكاس هيرنانديز وكينجسلي كومان.

وفي أعقاب انتهاء مباراة قمة الدوري بين بايرن ولايبزيج أمس الأول، قال حميديتش عن اللاعبين العائدين» هؤلاء مهمون لا ينبغي غيابهم» وذلك في إشارة إلى البطولات الثلاث التي يسعى بايرن إلى الفوز بها، وهي الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

وشارك المدافع هيرنانديز، الذي كان تعرض لإصابة في الكاحل في أكتوبر الماضي، في آخر 23 دقيقة في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي، فيما شارك الجناح كومان، الذي غاب لشهرين بسبب إصابة في الركبة، في الدقائق الأخيرة من المباراة.

Advertisements

وقال حميديتش» لوكاس كان جيدا، وأنا سعيد بقدرته على المشاركة من جديد، ولابد أن يكتسب اللياقة ومن ثم فهو يحتاج إلى ممارسة اللعب تماما كما هو الحال مع كينجسلي وسيرجي جنابري، فنحن بحاجة إلى أن يكونوا في أعلى لياقتهم في الأسابيع الحاسمة».

يذكر أن الألماني الدولي جنابري لم يصل بعد إلى قمة لياقته بعد المشاكل التي كان يعانيها في وتر أخيل.

كما يغيب عن بايرن في الوقت الراهن طرف الهجوم إيفان بيريزيتش بعد إصابته بكسر في الكاحل الأسبوع الماضي.

وعن كومان، قال حميديتش «إنه مهم للغاية بالنسبة لهذا الفريق، وعليه الآن أن يعمل، فهو لاعب يستطيع أن يصنع الفارق، ويعرف كيف تسير الأمور، وعليه أن يعود إلى قمة لياقته بشكل عاجل».

ويواجه بايرن تشيلسي الإنجليزي في نهاية الشهر الحالي في إطار دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.