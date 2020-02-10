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القبض على مختل عقليا هدد باغتيال ترمب

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القبض على مختل عقليا هدد باغتيال ترمب
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - واشنطن

ذكرت الشرطة الأمريكية أنها أوقفت رجلا مسلحا بسكين خارج البيت الأبيض، بعد أن هدد بـ «اغتيال» الرئيس دونالد ترمب.

وأوضحت الشرطة أنها أوقفت روجر هيدجبيث (25 عاما) وهو من فلوريدا، بعد أن هدد أمام أحد عملاء جهاز الخدمة السرية باغتيال ترمب، بحسب صحيفة «نيويورك بوست».

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وقال هيدجبيث «أنا هنا لاغتيال الرئيس دونالد ترمب»، وأضاف «لدي سكين لأفعل ذلك».

وذكرت السلطات أنه عثر على سكين بحوزة هيدجبيث في غمد على مفصل الفخذ الأيسر وحافظة مسدس فارغة على يمينه.

ويعتقد أن ترمب كان داخل البيت الأبيض في ذلك الوقت، وقالت الشرطة إنها تعتقد أن ذلك الرجل مختل عقليا، ونقلته إلى مستشفى لتقييم حالته العقلية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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