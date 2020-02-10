باكستان ترد على عدوان الهند بقتل وإصابة 4 جنود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - إسلام آباد
لقي جندي هندي حتفه وأصيب ثلاثة آخرون، عندما ردت القوات الباكستانية على «عدوان هندي غير مبرر» عبر خط السيطرة في إقليم كشمير، بحسب ما أوردته إدارة العلاقات العامة بجهاز الاستخبارات الباكستاني.
ونقل موقع «جيو نيوز» عن بيان صادر عن الإدارة أمس، أن القوات الهندية أطلقت قذائف الهاون على قطاعي ناكيال وجاندروت عبر خط السيطرة، واستهدفت القوات الهندية السكان المدنيين في قرى ساندهارا وكوتلي وجبار».
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