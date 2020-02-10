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ديلي يعتذر عن سخريته من كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

اعترف لاعب توتنهام الإنجليزي ديلي ألي، بأنه أساء لنفسه ولناديه، عندما نشر مقطع فيديو ساخرا يتعلق بفيروس كورونا المتفشي في الصين.

وكان اللاعب قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق سناب شات ظهر فيه مرتديا قناعا على وجهه في أحد المطارات، ويقف بالقرب من رجل ذي ملامح آسيوية، وفي يده عبوة من المواد المنظفة لليدين.

وقال ديلي في اعتذار نشره عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي الشهير في الصين «ويبو» :»الأمر لم يكن مضحكا وأدركت هذا على الفور، لقد أسأت لنفسي وللنادي، هذا ليس أمرا يمكن المزاح بشأنه».