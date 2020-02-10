زوجة تحتج على عدم لعب زوجها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لايبتسيج
أثار منشور لزوجة اللاعب السويدي الدولي إيميل فورسبرج ضجة بعد انتقادها إدارة النادي، بسبب جلوس زوجها على مقعد البدلاء.
وكتبت الزوجة الغاضبة على انستقرام «لا يوجد على ظهر هذا الكوكب إنسان مسموح له أن يعامل أحدا على أنه روث»، ووضعت لزوجها تنويها على هذا المنشور.
وكتبت الزوجة عبارتها بعد انتهاء مباراة قمة الدوري الألماني بين بايرن ميونخ ولايبزيج أمس الأول بالتعادل دون أهداف.
ولم يستعن المدير الفني للايبزيج باللاعب السويدي الذي كان أحرز هدفا في لقاء الدور الأول بين الفريقين، والذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.
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