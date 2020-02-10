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السودان: لم نسمح لطيران إسرائيل بعبور أجوائنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الخرطوم

نفت سلطة الطيران المدني في السودان شروعها في الترتيبات الفنية لعبور الطائرات الإسرائيلية لأجواء البلاد.

وأوضح الناطق الرسمي باسم سلطة الطيران المدني عبدالحافظ عبدالرحيم في تصريحات صحفية أن سلطة الطيران المدني جهة تنفيذية لسياسة الدولة،بحسب موقع «باج نيوز» الإخباري السوداني.

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وقال عبدالرحيم إن سلطة الطيران جهة فنية تنظم عملية عبور الطائرات في الأجواء السودانية، بعد استيفاء جميع مراحل الموافقات، مشيرا إلى أنها ما زالت في المرحلة السياسية المبدئية بالنسبة لإسرائيل.

وكانت بعض الوسائل الإعلامية تداولت موافقة سلطة الطيران المدني السودانية على بدء عملية عبور الطائرات الإسرائيلية للأجواء السودانية.

يشار إلى أن صحيفة «جيروزاليم بوست» ذكرت أن إسرائيل تأمل في أن تسمح محادثات التطبيع مع السودان للطائرات المدنية الإسرائيلية بعبور المجال الجوي السوداني، مما يقلل بشكل كبير من زمن الرحلات إلى مناطق مثل أمريكا الجنوبية ومناطق أخرى.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان الاثنين الماضي في أوغندا، واتفقا على بدء تعاون يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.