شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الخرطوم
نفت سلطة الطيران المدني في السودان شروعها في الترتيبات الفنية لعبور الطائرات الإسرائيلية لأجواء البلاد.
وأوضح الناطق الرسمي باسم سلطة الطيران المدني عبدالحافظ عبدالرحيم في تصريحات صحفية أن سلطة الطيران المدني جهة تنفيذية لسياسة الدولة،بحسب موقع «باج نيوز» الإخباري السوداني.
وقال عبدالرحيم إن سلطة الطيران جهة فنية تنظم عملية عبور الطائرات في الأجواء السودانية، بعد استيفاء جميع مراحل الموافقات، مشيرا إلى أنها ما زالت في المرحلة السياسية المبدئية بالنسبة لإسرائيل.
وكانت بعض الوسائل الإعلامية تداولت موافقة سلطة الطيران المدني السودانية على بدء عملية عبور الطائرات الإسرائيلية للأجواء السودانية.
يشار إلى أن صحيفة «جيروزاليم بوست» ذكرت أن إسرائيل تأمل في أن تسمح محادثات التطبيع مع السودان للطائرات المدنية الإسرائيلية بعبور المجال الجوي السوداني، مما يقلل بشكل كبير من زمن الرحلات إلى مناطق مثل أمريكا الجنوبية ومناطق أخرى.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان الاثنين الماضي في أوغندا، واتفقا على بدء تعاون يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان: لم نسمح لطيران إسرائيل بعبور أجوائنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.