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وفاة 11 مصريا في حادث مروري بالمنيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القاهرة

لقي 11 مصريا حتفهم وأصيب 10 آخرون أمس في حادث تصادم مروري بمحافظة المنيا 300 كلم جنوب القاهرة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن المنيا، لوكالة الأنباء الألمانية إن الحادث نجم عن تصادم حافلتين على الطريق الدائري بقرية صفط الغربية بمحافظة المنيا، والمؤدي إلى الطريق الصحراوي الغربي، بسبب السرعة الزائدة، بحسب شهود العيان والتحقيقات المبدئية.

ووفق المصدر دفعت السلطات على الفور بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وإلى المستشفى الذي شهد تكثيفا أمنيا كبيرا لسرعة إنهاء إجراءات تصريح الدفن، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.