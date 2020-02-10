متحرش يضرم النار في أكاديمية حتى الموت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - نيودلهي
توفيت محاضرة جامعية غرب الهند متأثرة بجراحها عقب أن أضرم متحرش ظل يطاردها لعامين النار فيها.
وقالت الشرطة إن السيدة ( 25 عاما) كانت في طريقها إلى كليتها الاثنين الماضي، عندما استخدم المشتبه به كمية بنزين من دراجته البخارية لإضرام النار بها.
وجرى نقلها للمستشفى بعد إصابتها بحروق خطيرة.
وقبض على مشتبه به (27 عاما) بعد الحادث. وقال أقارب الضحية إنه كان يضايقها منذ عامين.
وقال وزير داخلية الولاية، إن القضية ستعرض أمام المحكمة الخاصة بالمحاكمات السريعة.
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