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منجم سابق في جبال هارتس يتحول إلى متحف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

فيما ينزل قفص يشبه المصعد في فتحة المنجم، تسقط المصابيح المعلقة على الجدران الصخرية وهجا شاحبا. لا يسع القفص الذي يقوم مقام المصعد سوى عشرة زوار في المرة.

يقدم «روريجشاخت» وهو منجم نحاس قديم تحول إلى متحف في منطقة جبال هارتس بجنوب ألمانيا، رحلات تحت الأرض منذ نحو 20عاما. ولكن هذه الجولة الخاصة التي تستمر خمس ساعات جديدة.

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وقال مرشد الرحلة توماس فيشه فيما وصلوا إلى عمق نحو 283 مترا تحت الأرض: «سوف نستخدم قاربا أيضا في جزء من الرحلة».

يجب على كل فرد في المجموعة ارتداء خوذة صلبة ذات مصباح، وسراويل مضادة للمياه. كان مكان عمل عمال المناجم مختلفا للغاية قبل 130 عاما. فكان يتم تحميل قطع النحاس الخام إلى عربات مسطحة يتم ربطها إلى أقدام العمال المبتدئين الذين كانوا في الـ14 من العمر وكانوا يسحبونها خلال فتحات المنجم. ويقول فيشه: «كان يتحتم على الصبية سحب هذه العربات الثقيلة إلى محطات التحميل من عشر إلى 15 مرة في اليوم».

تعد مصابيح عمال المناجم والكشافات مصدر الإنارة الوحيد في المنجم الطيني. وتستمر الخوذ في الاصطدام بالسقف وتجري المياه بغزارة.