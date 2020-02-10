شكرا لقرائتكم خبر

الجوازات تتيح للكفيل الاستعلام عن عمالته الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمة «طلب تقرير عن مقيم» التي توفرها عبر منصة «أبشر».

Advertisements

وأكدت الجوازات أن هذه الخدمة تمكن طالبها من إصدار تقرير عن أحد العمالة لديه، لتقديمه إلى الجهات الرسمية، حيث يحتوي التقرير على البيانات الشخصية الأساسية، ومعلومات الجواز، والتأشيرات للمقيم، إضافة إلى معلومات أفراد الأسرة.

وأوضحت الجوازات أنه بإمكان صاحب العمل تنفيذ هذه الخدمة من خلال الدخول إلى منصة «أبشر»، واختيار أيقونة الخدمات الالكترونية - خدماتي - الجوازات - ثم الانتقال إلى طلب تقرير مقيم.

وأهابت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين على التسجيل، والتفعيل في منصة «أبشر» ليتمكنوا من الاطلاع، وتنفيذ جميع خدمات الجوازات الالكترونية المقدمة لهم دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.