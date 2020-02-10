إزالة 500 مخيم عشوائي غرب الدمام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام
أزالت بلدية غرب الدمام عددا من الأماكن العشوائية تمثلت في 543 مخيما، من أماكن متفرقة بغرب الدمام، وذلك ضمن جهود البلدية في معالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
وأوضح رئيس البلدية المهندس فيصل القحطاني أن البلدية نفذت بالتعاون مع شرطة الدمام والإدارة العامة للمجاهدين، جولات تفتيشية لإزالة المخيمات العشوائية المتمثلة في مخيمات وأسوار عشوائية، مشيرا إلى أن الحملة ما زالت مستمرة.
من جانب آخر، بين المهندس القحطاني أن عدد المخيمات المرخصة بالمتنزه البري للتخييم بلغ 350 مخيما، مفيدا بأن المنتزه البري تتوفر فيه مخيمات شاغرة للراغبين بالاستمتاع بالأجواء الشتوية، وأن على الراغبين في الحصول على المخيم التقدم بطلب عبر بوابة
أمانة المنطقة الشرقية الرقمية www.eamana.gov.sa.
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