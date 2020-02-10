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الفيصل يناقش الخدمات المقدمة في الحرم المكي ومساجد العاصمة المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ جدة

ناقش اجتماع برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، الخدمات المقدمة في المسجد الحرام ومساجد العاصمة المقدسة.

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واطلع أمير المنطقة خلال الاجتماع، الذي حضره نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن سعيد، والوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، على موجز عن الأعمال الجاري تنفيذها في المسجد الحرام، والخدمات المقدمة لقاصديه، وكذلك خطط الشؤون الإسلامية لتهيئة المساجد بالعاصمة المقدسة على وجه الخصوص، وفي محافظات المنطقة بشكل عام، إضافة للأعمال التي نفذتها لتطوير المواقيت.

من جهة أخرى استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس أبي جبريل.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.