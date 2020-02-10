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المرور: لا موقوفات في مراكز الحجز وحوادث النساء بسيطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب _ الدمام

أكد أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف خلال افتتاحه أمس الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية «سلامة» بالدمام، أهمية مضاعفة الجهود ووضع الخطط اللازمة، وتنفيذها بالشكل الذي يسهم في خفض الحوادث المرورية وسلامة مستخدمي الطريق.

من جهته أوضح رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد القاسم أن الهيئة تنتظر إقرار إنشاء الإسعاف الطائر، والذي رفع للجهات العليا ليمثل خطوة متقدمة في تكامل منظومة خدمات الهيئة الإسعافية في مختلف المناطق، فيما أكد مدير عام المرور اللواء محمد البسامي، عدم وجود نساء موقوفات في مراكز الحجز بسبب مخالفات أو حوادث، إذ أن أغلب حوادث النساء بسيطة لا تتطلب توقيفا، لافتا إلى أن العمل جار لافتتاح مدرسة القيادة النسائية بالأحساء على أفضل المواصفات العالمية والأولى بالمملكة.

وأوضح البسامي أن أسباب انخفاض أعداد الوفيات هي: الضبط الفعال، وتوزيع الاختصاصات والمهام، والعمل على تحديد النقاط السوداء، ونشر التقنية، وزيادة وعي قائدي المركبات، والاعتراف بوجود مشكلة في أعداد الحوادث والوفيات.

تطبيقات إسعافية

بدوره أكد الدكتور محمد القاسم أن توجه الهيئة ينصب على الحد من الطلب على خدمة الهيئة الإسعافية، بحيث يكون الطلب عليها للأكثر احتياجا بإيجاد تطبيقات تساعد طالب الخدمة على التواصل المباشر مع العاملين على الطرق.

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ترحيل البلاغات

وقال إن الهيئة استحدثت أخيرا نظام الترحيل الالكتروني الذي يهدف إلى استخدام الأجهزة الذكية في ترحيل البلاغات، من أجل خدمة أسرع عبر الوصول إلى أقرب فرقة إسعافية، مبينا وجود نحو 25 خدمة جديدة بعنوان المسعف الالكتروني، مشيرا إلى أن المسعف الالكتروني مطبق في كل المناطق وسيطبق قريبا في مكة والرياض.

بدوره أشار رئيس الهيئة العامة للنقل رميح الرميح إلى التعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس من أجل إيجاد مواصفات لمتطلبات السلامة على الطرق وفي المركبات، وأبلغت للجهات ذات العلاقة، لافتا إلى وجود نظام لتتبع الشاحنات، وأن التتبع يتضمن الرقابة على ضرورة توقف الشاحنة كل 4 ساعات بهدف الحد من الحوادث الناتجة عن الإرهاق.

إعداد مدربات سلامة

وذكر رئيس اللجنة المنظمة للملتقى مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور عبدالله الربيش، أن الملتقى يستضيف نحو 50 شركة عالمية ستسعى إلى عرض الحلول المبتكرة ومبادرات التقنيات المستقبلية وطرق تطبيقها لتحسين وضع السلامة المرورية على الصعيد الوطني.

إنجازات

من جانبه أكد رئيس أرامكو وكبيىر إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر انخفاض الحوادث المرورية الجسيمة بنسبة 52%، وانخفض عدد المتوفين بنسبة 38%، فيما انخفض عدد المصابين بنسبة 56%.