خادم الحرمين يستعرض موضوعات الشأن الخليجي مع أمين عام مجلس التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الخليجي.
وهنأ خادم الحرمين الشريفين، الحجرف بمناسبة تعيينه أمينا عاما لمجلس التعاون، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدا حرصه على بذل كل جهد في سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج العربي وتحقيق تطلعات قادته.
حضر الاستقبال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.
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