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كلية العلوم الطبية التطبيقية تنظم حملة ميدانية متنقلة للتوعية عن فيروس كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكّة - مكة المكرمة

دشنت كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة أم القرى الحملة التوعوية الميدانية للتوعية عن فيروس كورونا، والتي كانت أولى محطاتها مقر أمانة العاصمة المقدسة، وشاركت في تنظيمها الادارة العامة للخدمات الاجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة، وافتتحها أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، وعميد كلية العلوم الطبية التطبيقية المكلف الدكتور محمد الكربي بمقر أمانة العاصمة المقدسة.

وبين د محمد الكربي أن فعالية اليوم تأتي ضمن حملة ميدانية متنقلة تنظمها الكلية في عدة أماكن أهمها أمانة العاصمة المقدسة، سوق الضيافة، مستشفى حراء العام وساحات الحرم المكي الشريف. وتأتي الحملة تأتي ضمن إطار البرامج والأنشطة التي تقيمها الكلية وبالتعاون مع الجهات والقطاعات المختلفة، وفى إطار المشاركة الاجتماعية بضرورة التثقيف والتوعية في جميع المجالات، مبيناً بأن الحملة اشتملت في أعمالها مشاركة ٢٠ طالبًا وطالبة من مختلف أقسام الكلية عبر سبعة أركان قدموا خلالها عرضًا تعريفيًا عن فيروس كورونا الجديد واستعراض تاريخ الفيروس وتشخيصه وطرق انتشاره والوقاية منه، وذلك من خلال عرض افلام تسجيلية وفيديوهات توعوية وتوزيع منشورات خاصة بطرق الوقاية والحماية من الفيروس.

بدوره أشار مدير الخدمات الاجتماعية بأمانة الآلية م . رائد سمرقندي أن هذه الحملة تأتي انطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة وجامعة ام القرى ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية، و ضمن برامج خدمة المجتمع لدعم انشطة الجهات العلمية في مجال العمل الصحي والخدمات البلدية، وبما يحقق التكامل الإيجابي وتبادل الخبرات بين الطرفين لتعزيز الوعي لدى المواطنين والارتقاء بجودة الحياة.