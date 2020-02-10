توعية طلاب مكة بأضرار المخدرات والتدخين والألعاب الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
نظمت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد أمس، معرضا عن التوعية بأضرار المخدرات والتدخين والألعاب الالكترونية، بحضور مدير مكتب التعليم بشرق مكة فهد الزهراني، والأمين العام للجنة الوقائية بإمارة منطقة مكة علي الزهراني، ومدير الشؤون الوقائية بمديرية مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة فريد الميمان، وذلك بمدرستي صقر قريش الثانوية ومتوسطة الإمام الشوكاني.
وأوضح مدير التوجيه والإرشاد بتعليم مكة سليمان الفيفي أن المعرض يستمر أسبوعا، يتاح فيه زيارة طلاب مدارس الشرق وفق جدول لكل مدرسة، مشيرا إلى أن المعرض يبين الدور التربوي والتعليمي للمدرسة، كما يحتوي على أركان خاصة لبرنامج «رفق» والحد من التنمر وعرض عدد من النماذج لأعمال الطلاب لنبذ العنف ونشر مبدأ التسامح.
وبين بأن دور المدرسة يتجاوز نحو نقل المعرفة والتعليم والتحصيل الدراسي إلى ما هو أبعد وأعمق وأسمى وأبقى أثرا وأنفع للوطن، لصقل شخصيات أبنائنا الطلاب وتهذيب سلوكياتهم وتعزيز الجانب القيمي لديهم وحمايتهم من كل ما يفسد فكرهم وسلوكياتهم.
وأضاف الفيفي أن من أهداف المعرض الوقوف على الجهود التي بذلت فيه ليدرك الطلاب حجم هذه المخاطر لتولد لديهم القناعات وتصحح لديهم الكثير من المفاهيم، فالمخدرات والتدخين هما بوابة كل شر، وتقدم لأبنائنا الطلاب في صورة مغرية ومضللة على أنها تجلب السعادة وتعطيه النشوة وتزيد من تحصيله الدراسي وينجذب من هذا الباب وتكون العواقب وخيمة على هذا الابن فيفقده المجتمع وينعكس هذا على مستوى الأسرة وعلى المجتمع كله.
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