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أمن الخليج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أظهرت القوات المشاركة في أول تمرين ميداني ضمن فعاليات التمرين التعبوي الخليجي المشترك «أمن الخليج العربي 2» من خلال التمارين الحية والفرضيات الأمنية التي تحاكي السيناريوهات الأمنية المختلفة، عزيمتها العالية واستعداداتها للتعامل مع التهديدات الأمنية المختلفة.

وتشارك في التمرين الذي انطلقت فعالياته أمس الأول وتستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، قوات الأمن بدول المجلس لتعزيز ورفع درجة التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات فيما بينها لمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة، ورفع كفاءتها في مواجهة التحديات المشتركة ومصادر التهديد، وصقل وتطوير مهارات القوات الأمنية المشاركة.

وأوضح قائد القوة الأمنية السعودية العميد ركن عوض العنزي أن القوات الأمنية السعودية استعدت لهذا التمرين التعبوي الخليجي بمعسكر في مدينة الرياض تم خلاله تطبيق عدد من الفرضيات التي تؤكد الجاهزية الكاملة للمشاركة في التمرين، الذي يهدف إلى تدريب العناصر الأمنية على كيفية التعامل مع الأحداث الطارئة، ورفع مستوى الجاهزية الأمنية بين قطاعات دول المجلس، لمواجهة أي أزمة أو موقف طارئ، وكذلك الارتقاء بالتنسيق الميداني وتبادل الخبرات.