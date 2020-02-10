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10,767 ناخبا لاختيار مناصب مجالس مراكز أحياء مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

فيما شارك 10767 ناخبا في التصويت لاختيار مناصب مجالس مراكز الأحياء في العاصمة المقدسة، قال نائب الأمين العام والمدير التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة الدكتور عبدالرحمن الغامدي لـ»مكة» إن اختيار مناصب المجلس لجميع مراكز الأحياء، ستكون خلال هذا الأسبوع من قبل الأعضاء الجدد، حيث تتم عملية الانتخاب في مقر الجمعية.

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وأضاف الغامدي أن الانتخابات الحالية شهدت مشاركة فاعلة للعنصر النسائي، وحصدت البعض منهن نسبة عالية من التصويت، حيث ترشحت لعضوية سبعة مراكز تسع سيدات للمرة الأولى، مشيرا إلى أن العنصر النسائي له دور فاعل وكبير في كل أنشطة المراكز منذ تأسيسها، لذا لم يكن مستغربا فوز السيدات بمقاعد في المجالس الجديدة والتي تستمر أربع سنوات حسب اللائحة الأساسية لجمعية مراكز الأحياء بمكة بمنطقة مكة المكرمة، منوها بأن مركز الحي يتكون من تسعة أعضاء منتخبين، بالإضافة إلى أربعة بحسب مناصبهم الإدارية في الحي (رئيس البلدية، مدير مكتب التعليم، رئيس الشرطة، العمدة).

ولفت الغامدي إلى أن المراكز بالعاصمة المقدسة بدأت في عقد اجتماعاتها لتحديد مناصب الرئيس والنائب وأمين الصندوق، وكذا اختيار المدير التنفيذي، وتختتم الاجتماعات خلال هذا الأسبوع، لترفع المحاضر للمجلس الفرعي لإقرار المجالس الجديدة.

مركز الحي يتكون من