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منتدى باشراحيل يفتح ملف كورونا الجديد ويبحث طرق الوقاية منه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

نظم المنتدى الثقافي للشيخ محمد صالح باشراحيل «يرحمه الله» ندوة تثقيفية عن «فيروس كورونا الجديد» بقاعة المنتدى في حي العوالي بمكة المكرمة، شارك فيها الدكتور صابر المدني والدكتور أيمن جوهرجي والدكتور عبدالباسط شعراوي، وتحدث عن الوباء وأنواعه وخصائصه وطرق الوقاية منه.

ورحب رئيس مجلس إدارة المنتدى الدكتور عبدالله بن محمد باشراحيل بالحضور قائلا «باسمكم جميعا أيها الأحبة أعضاء المنتدى نرحب بالسادة المنتدين والمشاركين لإلقاء الضوء على هذا المرض الذي يجتاح العالم والذي وصفه الرئيس الصيني بالشيطان، فنقول تارة إنه صناعة سياسية، وذلك لإنهاء الاقتصاد الصيني، ولذلك لا نستغرب أن يكون هذا المرض هو فعلا سياسيا بامتياز، ونحن في الوقت نفسه نؤمن بالله الواحد الأحد القوي الجبار سبحانه وتعالى الذي ذكر في قرآنه الكريم الكثير من المحاذير والكثير من النذر، لذلك في هذه الليلة نحتفي بهذه الكوكبة ليضيفوا شيئا من التنوير من هذا المرض الذي يجتاح العالم ونخدم به الإنسانية،فكلنا متجه إلى ما يخدم الوطن وإلى أن نكون يدا واحدة في أن نستشعر ماذا يحتاج هذا الوطن ونفتدي الوطن بكل ما نستطيع، ومع الأسف الشديد العالم اليوم نسي الله فأنساه الله نفسه، العالم اليوم يبرر القتل ويقتل الإنسان أخاه للحصول على أثمان بخسة ودراهم معدودة، إن الله أهلك الأمم بذنوبهم وأخذهم بأنواع شتى من العذابات، نسأل الله أن يرحمنا وأن يصرف عنا وعن وطننا وعن قياداتنا وعن بلاد المسلمين كل شر.

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وعرض الدكتور صابر المدني الكشف المختبري وطرقه وأن ثقافة الحرص والتفاؤل من أهم عوامل المكافحة، وعن عائلة هذا الفيروس وأنواعه وخصائصه تحدث الدكتور أيمن جوهرجي مبينا قدرة الخالق في هذا المخلوق، وتحدث الدكتور عبدالصبور الشعراوي عن سبل الوقاية وطرق العلاج، فيما تحدث باسم سندي نيابة عن الدكتور طلعت منشي مثمنا دور المنتدى ودور مستشفى محمد صالح باشراحيل في توعية المجتمع صحيا وثقافيا.

وأشاد المهندس تركي باشراحيل بدور وزارة الصحة وخطواتها وفق الرؤية المباركة وما تقدمه الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة من مبادرات وبرامج وفعاليات تستهدف صحة وسلامة المواطن السعودي.

بعدها فتح مجال المداخلات في اللقاء، الذي أداره مدير المنتدى مشهور الحارثي، بمشاركة الدكتور محمود كسناوي والدكتور عبدالحكيم موسى والدكتور محمد الحارثي والدكتور عبدالرحمن برقاوي ومشعل الحارثي والدكتور فتحي غازي والدكتور عبدالله بن صالح، ثم كرم المنتدى المشاركين في الندوة بدروع المنتدى وهدايا خاصة من مستشفى محمد صالح باشراحيل.