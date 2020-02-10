الشورى يطالب «ديوان المحاسبة» بسرعة استرجاع المبالغ المستحقة للدولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
طالب مجلس الشورى في جلسته أمس، الديوان العام للمحاسبة بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تحصل بعد وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، لاستقطاب الكفاءات المتخصصة، ودعم البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي، لتطبيق معايير الأمن السيبراني، وتوظيف مؤشرات قياس أهداف التنمية المستدامة ضمن المنهجية التي يطبقها الديوان في الرقابة على أداء الجهات المشمولة برقابته، وذلك لدى مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة (ديوان المراقبة العامة سابقا) للعام المالي 1439 / 1440هـ.
كما طالب وزارة التجارة والاستثمار بتعزيز دور المستهلك في الرقابة من خلال استخدام التطبيقات التقنية الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية، بما يرتقي للتطلعات ويحوز على رضا المستهلك، ودراسة إمكانية إبقاء المقابل المالي للعمالة ومرافقيهم المقررة للعام المالي 2020، عند مستوياتها نفسه في 2019.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وتطويره بما يكفل رفع مستوى فعاليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره، داعيا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة، والعمل على معالجته بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق.
وأكد المجلس على وزارة التجارة والاستثمار لتقييم المخرجات المتحققة من جهودها في تنمية العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري الخارجي، والاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول والمؤسسات العالمية، وأثرها في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
مطالبات المجلس
الهيئة العامة للترفيه
- التنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام
- إلزام القطاعات المنفذة للفعاليات والبرامج الترفيهية بتحقيق نسب السعودة
- التركيز في فعالياتها على ما يلبي متطلبات أكبر شرائح المجتمع وفق الهوية الوطنية
- تأهيل الكوادر ذات الكفاءة العالية والخبرة المناسبة للسوق السعودي
- ضرورة توجيه عدد من برامجها لكبار السن
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