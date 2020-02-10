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اتهمت الولايات المتحدة اليوم (الاثنين) أربعة عسكريين صينيين في واقعة اختراق بيانات شركة أكيوفاكس للتقارير الائتمانية، الذي تضرر منه نحو 150 مليون مواطن أمريكي.
ووصف وزير العدل الأمريكي وليام بار الاختراق بأنه "كان أحد أكبر عمليات اختراق البيانات في التاريخ"، في إشارة إلى واقعة السرقة التي جرى الكشف عنها في صيف عام 2017، وفقاً لـ"رويترز".
وبين وزير العدل أن لائحة الاتهام تشمل أربعة أعضاء في جيش التحرير الشعبي الصيني.الولايات المتحدة اختراق بيانات شركة أكيوفاكس للتقارير الائتمانية
10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441 08:43 PM
أضرت بنحو 150 مليون أمريكي
اتهمت الولايات المتحدة اليوم (الاثنين) أربعة عسكريين صينيين في واقعة اختراق بيانات شركة أكيوفاكس للتقارير الائتمانية، الذي تضرر منه نحو 150 مليون مواطن أمريكي.
ووصف وزير العدل الأمريكي وليام بار الاختراق بأنه "كان أحد أكبر عمليات اختراق البيانات في التاريخ"، في إشارة إلى واقعة السرقة التي جرى الكشف عنها في صيف عام 2017، وفقاً لـ"رويترز".
وبين وزير العدل أن لائحة الاتهام تشمل أربعة أعضاء في جيش التحرير الشعبي الصيني.
، أحد أكبر الاختراقات في التاريخ.. واشنطن تتهم 4 صينيين بجريمة معلوماتية ،
المصدر : الخليج 365
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