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أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الاثنين) أن هجومًا يشنه نظام بشار الأسد، وتدعمه روسيا في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة، تسبب في نزوح نحو 700 ألف مدني منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول)، بما في ذلك قرابة 100 ألف خلال الأسبوع الماضي فقط.
وحذَّر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ديفيد سوانسون من أن الوضع مأساوي على نحو متزايد قرب الحدود مع تركيا؛ إذ نزح أكثر من 400 ألف شخص إلى هناك بالفعل بعد هجمات سابقة على المعارضة المسلحة في العام الماضي قبل الحملة الجديدة، وفقًا لـ"رويترز".إدلب بشار الأسد
10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441 08:40 PM
"سوانسون" أشار إلى نزوح 400 ألف شخص من المحافظة في السابق
أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الاثنين) أن هجومًا يشنه نظام بشار الأسد، وتدعمه روسيا في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة، تسبب في نزوح نحو 700 ألف مدني منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول)، بما في ذلك قرابة 100 ألف خلال الأسبوع الماضي فقط.
وحذَّر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ديفيد سوانسون من أن الوضع مأساوي على نحو متزايد قرب الحدود مع تركيا؛ إذ نزح أكثر من 400 ألف شخص إلى هناك بالفعل بعد هجمات سابقة على المعارضة المسلحة في العام الماضي قبل الحملة الجديدة، وفقًا لـ"رويترز".
، الوضع مأساوي.. 700 ألف مدني فروا من اجتياح النظام السوري "إدلب" ،
المصدر : الخليج 365
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