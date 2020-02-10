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محمد بن مسعود - الدمام - وصف البرتغالي فيتور كامبيلوس مدرب فريق التعاون بطولة دوري أبطال آسيا بالكبيرة، والمهمة.
وقال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الشارقة الإماراتي غداً الثلاثاء، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا:" صحيح أن الفريق يعاني من بعض الإصابات ولكن ثقتي كبيرة في الـ11 لاعباً الذين سيشاركون بمباراة الغد".
وعن سبب عدم التعاقد مع لاعب آسيوي قال: "جودة اللاعب الأجنبي والمحلي في الفريق وراء عدم التعاقد مع محترف آسيوي".
وأضاف: منذ استلامي مهامي في التعاون أكدت للاعبين أنني سأعتمد عليهم جميعاً، لذلك طالبتهم بأن يكونوا دائماً على أتم الاستعداد للمشاركة.
وعن فريق الشارقة قال:" الفريق يضم مجموعة من اللاعبين الجيدين، مما يجعل مباراة الغد صعبة على الجانبين، وعملنا طوال الفترة الماضية من أجل هذه المواجهة بحرص وحماس كبيرين".
التعاون دوري أبطال آسيا
فيتور: التعاون يعاني من الغيابات.. ولهذا السبب لم نتعاقد مع "آسيوي"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-10
وصف البرتغالي فيتور كامبيلوس مدرب فريق التعاون بطولة دوري أبطال آسيا بالكبيرة، والمهمة.
وقال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الشارقة الإماراتي غداً الثلاثاء، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا:" صحيح أن الفريق يعاني من بعض الإصابات ولكن ثقتي كبيرة في الـ11 لاعباً الذين سيشاركون بمباراة الغد".
وعن سبب عدم التعاقد مع لاعب آسيوي قال: "جودة اللاعب الأجنبي والمحلي في الفريق وراء عدم التعاقد مع محترف آسيوي".
وأضاف: منذ استلامي مهامي في التعاون أكدت للاعبين أنني سأعتمد عليهم جميعاً، لذلك طالبتهم بأن يكونوا دائماً على أتم الاستعداد للمشاركة.
وعن فريق الشارقة قال:" الفريق يضم مجموعة من اللاعبين الجيدين، مما يجعل مباراة الغد صعبة على الجانبين، وعملنا طوال الفترة الماضية من أجل هذه المواجهة بحرص وحماس كبيرين".
10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
07:49 PM
وصف البرتغالي فيتور كامبيلوس مدرب فريق التعاون بطولة دوري أبطال آسيا بالكبيرة، والمهمة.
وقال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الشارقة الإماراتي غداً الثلاثاء، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا:" صحيح أن الفريق يعاني من بعض الإصابات ولكن ثقتي كبيرة في الـ11 لاعباً الذين سيشاركون بمباراة الغد".
وعن سبب عدم التعاقد مع لاعب آسيوي قال: "جودة اللاعب الأجنبي والمحلي في الفريق وراء عدم التعاقد مع محترف آسيوي".
وأضاف: منذ استلامي مهامي في التعاون أكدت للاعبين أنني سأعتمد عليهم جميعاً، لذلك طالبتهم بأن يكونوا دائماً على أتم الاستعداد للمشاركة.
وعن فريق الشارقة قال:" الفريق يضم مجموعة من اللاعبين الجيدين، مما يجعل مباراة الغد صعبة على الجانبين، وعملنا طوال الفترة الماضية من أجل هذه المواجهة بحرص وحماس كبيرين".
، فيتور: التعاون يعاني من الغيابات.. ولهذا السبب لم نتعاقد مع "آسيوي" ،
المصدر : الخليج 365
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