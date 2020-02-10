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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن صفوان السويكت رئيس نادي النصر، تقديم 15 ألف تذكرة هدية لجماهير النصر لحضور ومساندة الفريق.
وقال: "جمهورنا الوفي .. روح العالمي لا تكتمل إلا بكم .. ولذا في مستهل مشوارنا الآسيوي نهديكم 15 ألف تذكرة توزع في المتجر الرسمي وعند ملعب الملز .. ونسأل الله التوفيق والتمام".
ويستهل فريق النصر مساء الغد مشواره في دوري أبطال آسيا، وذلك عندما يستضيف فريق السد القطري على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
النصر السد
النصر يحفز جماهيره أمام السد بـ15 ألف تذكرة مجانيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-10
أعلن صفوان السويكت رئيس نادي النصر، تقديم 15 ألف تذكرة هدية لجماهير النصر لحضور ومساندة الفريق.
وقال: "جمهورنا الوفي .. روح العالمي لا تكتمل إلا بكم .. ولذا في مستهل مشوارنا الآسيوي نهديكم 15 ألف تذكرة توزع في المتجر الرسمي وعند ملعب الملز .. ونسأل الله التوفيق والتمام".
ويستهل فريق النصر مساء الغد مشواره في دوري أبطال آسيا، وذلك عندما يستضيف فريق السد القطري على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
06:45 PM
أعلن صفوان السويكت رئيس نادي النصر، تقديم 15 ألف تذكرة هدية لجماهير النصر لحضور ومساندة الفريق.
وقال: "جمهورنا الوفي .. روح العالمي لا تكتمل إلا بكم .. ولذا في مستهل مشوارنا الآسيوي نهديكم 15 ألف تذكرة توزع في المتجر الرسمي وعند ملعب الملز .. ونسأل الله التوفيق والتمام".
ويستهل فريق النصر مساء الغد مشواره في دوري أبطال آسيا، وذلك عندما يستضيف فريق السد القطري على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
، النصر يحفز جماهيره أمام السد بـ15 ألف تذكرة مجانية ،
المصدر : الخليج 365
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