شكرا لمتابعة خبر عن ‏العثمان يعلق الدراسة بمحافظة طريف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية أ-عثمان العثمان ، بتعليق الدراسة غداً التلاثاء 17-6-1441 في مدارس محافظة طريف ومدارس حزم الجلاميد.

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