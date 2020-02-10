شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أسراب من الجراد تهاجم مزارعين في نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - استغاث أحد المزارعين في نجران بالمسؤولين للتدخل من أجل حماية زراعتهم من أسراب الجراد التى هجمت على أراضيهم.
ووثق أحد المزارعين، في مقطع فيديو، أسراب من الجراد وهى تمكث على الأرض، وبعضها يتطاير في الهواء.
وناشد المزارع الجهات المعنية بالتدخل من أجل مكافحة هذا الجراد لحماية الزراعات الموجودة بالمنطقة التابعة له.
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