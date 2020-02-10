شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة أثناء احتفال الأمراء بتولي الملك سعود مقاليد الحكم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهرت صورة قديمة نادرة لحظة احتفال الأمراء بمناسبة تولي الملك سعود، رحمه الله مقاليد الحكم عام 1954م. وظهر في الصورة : ” الأمير فيصل بن تركي ، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ، والأمير نواف بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن سعد ، والأمير طلال بن عبدالعزيز ، والملك فهد ، والأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز وهم يستعدوم لأداء العرضة النجدية.

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