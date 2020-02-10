شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. غزلان نادرة على حافة الانقراض في محمية جزر فرسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو غزلان نادرة على حافة الانقراض في محمية جزر فرسان بالمملكة، التي امتزج فيها إرث الطبيعة مع ثقافات البشر بإحدى المواقع البيئية المؤهلة لدخول قائمة اليونيسكو.

وتعدّ محمية فرسان من أكبر المحميات الزاخرة بالحيوانات المُهددة بالانقراض، ومن أهمها الغزلان التي لم يحدد صِنفها تحديداً دقيقاً.

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ويعيش الغزال الآدمي بمحمية جزيرة فرسان، حيث تبقي أقل من 1000 رأس من الغزلان ينتمون إلى سلالة فرسان.

واكتسب الغزال الآدمي مظاهر جسمية خاصة فهو أكبر الغزلان العربية الجبلية، نظرا لإنعزال الغزال الفرساني في جزيرة فرسان منذ آلاف السنين.

ويعد الغزال الآدمي أحد الحيوانات المهددة بالإنقراض وبشدة، حيث يتميز ببقعة سوداء واضحة على الأنف والقرون المستقيمة وبالقوائم الطويلة.