شكرا لمتابعة خبر عن تأخير بداية اليوم الدراسي في المجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المجمعة، عن تأخير بداية اليوم الدراسي غدًا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، لتكون بداية الحصة الأولى في الثامنة صباحًا.

وقالت إدارة التعليم في بيان مقتضب: «نظراً لتغير الحالة المناخية، ولما رأته لجنة تعليق الدراسة فقد وجّه مدير التعليم أ. يوسف الملحم بإلغاء الإصطفاف الصباحي وتأخير بداية اليوم الدراسي يومي الثلاثاء والأربعاء 1441/6/18-17 لتكون بداية الحصة الأولى الثامنة صباحاً في جميع مدارس المحافظة بنين وبنات».