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صحة الشرقية تعلن إصابة مواطن بـ كورونا

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الرياض - علي القحطاني - أوضحت صحة الشرقية، اليوم الاثنين، حقيقة إصابة شخص بفيروس كورونا الجديد، مؤكدة أنه لم تسجل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا الجديد بالمنطقة.

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” :أما بشأن إصابة مواطن بمحافظة النعيرية،تود صحة الشرقية التوضيح أن تشخيص حالته هي فيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط القديم.

وأكدت الصحة على أنها اتخذت كل الإجراءات الاحترازية والطبية في مثل هذه الحالات.

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