شكرا لمتابعة خبر عن حقوق المتهم حال قُبض عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت هيئة حقوق الإنسان، عن أربعة حقوق المتهم عند القبض عليه أو توقيفه.

وأوضحت أنه يجب أن يعرّف المتهم أسباب القبض عليه أو توقيفه، وحقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وحقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه.

كما يؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة أعلاه، فإن رفض التوقيع فيحرر محضر بذلك.